Medvedev se rinde a Jódar y...¿le compara con Nadal, Federe y Djokovic?

El ruso ha reconocido la superioridad del de Leganés y ha dejado caer una reflexión con la que podría haber comparado a Rafa con Nadal, Federer y Djokovic.

Rafa Jódar sigue asombrando al mundo del tenis. El madrileño se ha metido en la final del Masters 1.000 de Shanghái después de vencer a Daniil Medvedev por 6-3 y 6-4 en un encuentro en el que Rafa ha sido tremendamente sólido.

Daniil no ha dudado en deshacerse en elogios hacia su rival después de verse superado. De hecho, ha señalado incluso en rueda de prensa dónde Jódar ha marcado la diferencia: "Hoy ha jugado bien. Ha restado muy bien y creo que yo podría haber estado más preciso con el saque, sobre todo a la hora de buscar determinadas zonas".

"Pero también es cierto que me ha presionado mucho al resto y creo que ahí ha estado la diferencia: él ha restado mejor que yo", ha asegurado Medvedev sobre la que empieza a ser una de las virtudes más firmes del juego de Jódar.

Medvedev también ha añadido una reflexión sorprendente y llamativa en la que ha dado la sensación que comparaba a Rafa con Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic: "Es un gran jugador. Está entre los diez mejores del mundo, así que no estamos hablando de alguien que ocupe el puesto 60 del ranking y del que apenas se empieza a hablar".

"Es un top 10. Nunca se sabe quién puede ganar 25 Grand Slams, seis, uno o dos. Ya veremos qué sucede", ha conluido Medvedev.