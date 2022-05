Esta mañana han entrenado juntos y después se han lanzado elogios mutuamente: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Hasta 2.000 personas han presenciado su entrenamiento en la Caja Mágica.

Y tras ello el número 1 del mundo, en los canales oficiales del Mutua Madrid Open, que su hijo adora a Alcaraz y es su "nuevo tenista favorito por delante de Rafa Nadal".

"En los últimos meses para mi hijo Nadal ya no es número uno, es Alcaraz. Cambió su jugador favorito. Le gustan los dos porque suele imitar a Nadal en la pista", ha dicho el serbio.

El hijo de Djokovic es un reconocido fan de Nadal, pero eso ahora podría haber cambiado. Porque Alcaraz parece haberse convertido en su nuevo tenista favorito.

El joven español es la gran sensación en Madrid. Y precisamente allí se encontrará con un Nadal y Djokovic que completan una alineación de lujo para el Masters.

"¿Cuándo vas a jugar con Nadal?"

El pasado mes de febrero Djokovic habló en la 'BBC' de cómo su hijo "amaba" a Nadal: "Lo ama. Me preguntó hace unos días cuando estaba a punto de dormir: '¿Cuándo es el próximo torneo que vas a participar y jugar donde también va a estar Rafa?'".

Y Djokovic no entendió la pregunta: "Le dije: 'No estoy seguro, espero que muy pronto, ¿por qué me preguntas eso?' Y me dijo: '¡Porque me encantaría hacerme una foto con Rafa!". Pero ahora parece que prefiere una foto con Alcaraz.