La expectación es total en Madrid para ver a Carlos Alcaraz, la nueva perla del tenis español. Este lunes ha entrenado junto a Novak Djokovic y las gradas estaban llenas.

2.000 personas han acudido a la cita y han disfrutado del entrenamiento de los dos tenistas. Y han arropado, claro, a un Alcaraz que ya se ha convertido en ídolo de la afición.

El tenista ha analizado en los canales oficiales del torneo cómo llega a la cita: "Adaptarse a la altura no es fácil y yo lo puedo verificar estos días en Madrid".

Y sobre ese entrenamiento ha dicho entre rusas que Djokovic "le ha dado una paliza". "Pero he visto bien mi juego...", ha dicho.

Agradece el cariño de la gente: "Es súper jugar en España con la gente y vamos a intentar ganar mañana para jugar otra vez aquí en mi cumpleaños. Me acuerdo que por el tema de la pandemia la presencia de público estaba limitada, pero aún así sentí el cariño".

"He crecido muchísimo respecto al año pasado, pero sigo siendo Carlitos pero un poquito más grande. Cuando me llaman Carlos pienso que he hecho algo mal", ha finalizado.