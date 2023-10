Jannick Sinner volvió a ser el verdugo de Carlos Alcaraz. El italiano parece tenerle muy bien cogida la medida a Carlitos y después de apuntarse el primer set por 7-6, cerró el partido con contundencia en el segundo con un 6-1.

Alcaraz no supo encontrar su juego ni la manera de poner en apuros a Sinner. Fue hasta tal punto la frustración del murciano que en el comienzo del segundo set exclamó desesperado: "¡M*****!, ¿Quieres pasarla de una vez?".

Al final del partido, Carlitos lamentaba la derrota: "Creo que jugué un buen tenis en el primer set, tratando de aprovechar mis oportunidades. Pero hoy no salió. Tuve oportunidades de conseguir el segundo ‘break’ en el primer set. No lo aproveché. También otros puntos de rotura después. No los aproveché".

Con la derrota ante Sinner, Alcaraz pierde la oportunidad de acercarse más a Novak Djokovic en la lucha por el número 1. Aún así, a cuatro días de que empiece el Masters 1.000 de Shanghái, el murciano sigue teniendo opciones de terminar el año en lo más alto del tenis mundial.