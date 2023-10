Fue caer en el primer set y Carlos Alcaraz se vino abajo. No jugará la final de Pekín. Jannik Sinner le dominó y se acabó llevando la victoria en las semifinales. Y de momento no recuperará el número 1, todavía en poder de Novak Djokovic.

Tras el encuentro lamentó estar "fuera mentalmente" sobre todo en la segunda manga: "Intenté jugar con otra táctica, pero tampoco me fue bien en esa parte. Esto es otra cosa que tendré que aprender si quiero vencer a Jannik. Luego en el segundo set estaba fuera mentalmente, me estaba quejando demasiado, algo que realmente dificulta que puedas jugar a tu mejor nivel...".

Perdió el primer en el desempate. "Creo que jugué un buen nivel de tenis en el primer set, como suelo decir en la mayoría de las ruedas de prensa, traté de aprovechar mis oportunidades", ha expresado el número 2 del mundo.

"Tuve algunas opciones de conseguir el segundo break en ese primer parcial pero no las tomé, luego llegaron más puntos de break, pero tampoco los tomé. Contra jugadores como Jannik, si no aprovechas esas oportunidades...", ha comentado el pupilo de Juan Carlos Ferrero, que no se verá las caras con Daniil Medvedev en la gran final.

Sinner fue mejor

Reconoció Alcaraz que Sinner había estado más concentrado en el duelo: "Es un jugador muy completo, casi todo lo hizo bien, te lleva al límite en cada golpe".

"Es realmente difícil jugar contra él, creo que su movilidad también es muy buena, tienes que encontrar la manera de vencerlo o ser peligroso para su tenis. Es complicado, por eso es uno de los mejores del mundo", sentenció el tenista murciano, que ya pone el punto de mira en Shanghái, el próximo torneo del calendario.