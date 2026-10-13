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"Siempre digo que sueñen a lo grande..."

Deberían ponerlo en todos los colegios: atención al consejo de Carlos Alcaraz a los jóvenes

El número 3 del mundo, tras alzar el ATP 500 de Tokio, quiso motivar a las nuevas generaciones.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazGetty

El 'vlog' que grabó el argentino Tomás Martín Etcheverry durante el ATP 500 de Tokio ha dejado una valiosa lección de Carlos Alcaraz.

El de El Palmar, tras ganar su segundo título en suelo nipón, dejó un consejo a los más jóvenes que no solo quieren prosperar en el mundo del tenis, sino en cualquier ámbito.

"Siempre digo que sueñen a lo grande, que no tengan miedo a buscar su sueño, que lo persigan", arranca el murciano.

El número 3 del mundo también incide en "que no se dejen influenciar por la gente que les dirá que no pueden".

"Y, sobre todo, que disfruten del camino", zanja Carlos Alcaraz, que ya está focalizado en el Masters 1000 de París tras caer este lunes en tercera ronda de Shanghái ante el belga Bergs.

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