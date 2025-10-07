Ahora

Junto a Andy Murray

El dato con el que Carlos Alcaraz ya se coloca entre los mejores de la historia con solo 22 años

El tenista murciano afronta su semana número 41 como número 1 del mundo del ranking de la ATP: ha igualado a Andy Murray.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

La retirada de Jannik Sinner de Shanghái tranquiliza a Carlos Alcaraz en la lucha por el número 1 del mundo del ranking de la ATP. Debería mantenerlo de aquí a final de año. Y este lunes ha iniciado su semana número 41 en lo más alto del circuito del tenis. Y eso que sólo tiene 22 años.

El murciano ya ha igualado a Andy Murray en semanas en lo más alto en el ranking de la ATP.

También se ha colado en la lista de los quince tenistas que más semanas han estado en esa posición.

Después de ausentarse de Shanghái, Alcaraz acudirá a Riad para disputar la Six Kings Slam. Después le quedará otro Masters 1000, el de París, antes de la Copa de Maestros en Turín.

Tendrá una cita también con España. Jugará la fase final de la Copa Davis entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia.

Vuelta a la competición

En apenas una semana Carlos volverá a la competición después de proclamarse campeón del ATP 500 Tokio. Será en la exhibición de Riad, donde compartirá pista con Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Jack Draper.

