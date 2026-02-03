Carlos Alcaraz hizo lo "correcto" dejando a Ferrero: atención al análisis de una leyenda

Boris Becker, ganador de seis Grand Slams, tiene claro que tras la consecución del Open de Australia queda demostrado que el murciano no se equivocó.

A pesar de que ambos se separaran el pasado mes de diciembre, el nombre de Juan Carlos Ferrero ha sido uno de los grandes protagonistas tras la consecución del Open de Australia por parte de Carlos Alcaraz.

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa, ha criticado al número 1 del mundo por no mencionar al valenciano en el discurso de agradecimiento a Samu López, su nuevo entrenador.

Sin embargo, otro mítico de la raqueta, Boris Becker, cree que el título en Melbourne es la prueba clara de que Carlitos acertó en su decisión.

"Fue una decisión difícil para el equipo de Alcaraz separarse de la exitosa pareja formada por Alcaraz y Juan Carlos Ferrero", ha explicado en 'Eurosport'.

"Pero después de 14 días, sabemos que fue la decisión correcta. El viaje continúa y tiene el mundo del tenis a sus pies", ha añadido el ganador de seis Grand Slams.

Por el momento, 48 horas después de la final, Ferrero no se ha pronunciado en sus redes sociales y Alcaraz apenas se ha referido a él en las entrevistas realizadas tras el título. Llamativo tras haber pasado siete años juntos.