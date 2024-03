El regreso de Rafa Nadal este 2024 no está siendo el esperado. Tras reaparecer en el ATP de Brisbane aparentemente recuperado de la lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, en tercera ronda se vio obligado a retirarse tras acusar molestias en la cadera.

Causó baja en el ATP 250 de Doha y volvió a jugar en una exhibición en Las Vegas contra Carlos Alcaraz antes de volver a retirarse de Indian Wells en la previa de su debut frente a Milos Raonic.

¿Cuándo volverá a jugar Nadal? Esta es la gran pregunta que se hace el mundo del tenis y que parece tener ya una respuesta medianamente certera.

El manacorí ha sido inscrito con ranking protegido para el Masters 1000 ATP de Montecarlo, que se celebra del 6 al 14 de abril.

El actual número 652 del mundo ha vencido en once ocasiones en la arcilla del Principado, y en función de sus sensaciones jugará o no el Conde de Godó, que se disputa desde el 13 al 21 de abril.

David Massey, director del torneo de Montecarlo, ha explicado que Rafa "sintió molestias en Indian Wells, se asustó y prefirió no jugar, pero las pruebas que se hizo no arrojaron nada".

El gran objetivo del español es llegar en plenas condiciones a Roland Garros y poder estar presente en los Juegos Olímpicos de París en verano. Veremos si es así.

