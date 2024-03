Se acerca el final. Se acerca el adiós. Se acerca el cierre del llamado 'Big Three' del mundo del tenis. Roger Federer ya no está. Novak Djokovic cada vez es más mayor. Y Rafa Nadal... Rafa Nadal sigue sin estar al cien por cien. El balear, que tenía intención de participar en Indian Wells, finalmente no pudo tomar partida en el torneo al seguir sin verse en plenas condiciones.

Porque la lesión que arrastra desde enero, desde su vuelta, sigue haciendo mella en su juego. Sigue lastrando al balear. Sigue siendo razón y motivo para que este 2024, el del regreso tras un pasado curso prácticamente en blanco, no esté siendo como podría ser.

Lejos queda, a pesar de que se tomó hace un par de semanas, la foto de Nadal y de Djokovic en el avión de Madrid rumbo a Indian Wells. Lejos queda, porque Rafa no estará en el torneo.

"Es una desgracia"

Y Novak ya va atisbando lo que está por llegar: "Es una desgracia para el torneo que Rafa no pueda estar. ha hecho todo lo que ha podido para estar en condiciones".

"Es el final de una era. Federer se ha retirado, y Nadal y yo no vamos a estar mucho más", insiste el serbio.

Porque ya se ve venir el final: "Hay que quedarse con los buenos momentos. Con esos partidos. Con todos los récords que hemos logrado".