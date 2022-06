La temporada de hierba de tenis ya ha comenzado y Rafa Nadal ha confirmado que su intención es estar en el torneo más importante: el Grand Slam de Wimbledon.

Lo ha hecho este viernes en una rueda de prensa en la que ha hablado de su evolución y de su futuro a corto plazo: "Mi intención es jugar Wimbledon. Viajaré a Londres el lunes, y si viajo es porque tengo intención de jugar".

El nuevo tratamiento al que se está sometiendo parece satisfactorio: "Según parece, tras esta semana de entrenos aquí en Mallorca, parece que puede haber opciones".

Lo más importante es que esa cojera que le ha acompañado en los últimos tiempos comienza a desaparecer: "Si soy honesto, en ese sentido, me ha bajado el dolor que no me dejaba apoyar el pie. Llevo una semana sin ir cojo, y para mí es importante".

Nadal estará en Wimbledon si nada se tuerce y luchará por su grande número 23. Son 22 los que se encuentran en su vitrina, dos por encima de Novak Djokovic y Roger Federer.

Sí estará el serbio en Londres, después de caer en Roland Garros ante Nadal. Quien no estará es Roger, que sigue recuperándose de sus problemas de rodilla y no ha puesto fecha a su regreso.

¿Cuándo es Wimbledon?

El torneo de Wimbledon comenzará el lunes 27 de junio, disputándose la gran final el domingo 10 de julio en la central del All England Club.

laSexta llevará a cabo un seguimiento especial del torneo, con todas las noticias relacionadas, sobre todo, con Nadal y Carlos Alcaraz, los dos mejores tenistas españoles del momento.