Carlos Alcaraz pasó rápidamente de ser una gran promesa a convertirse en una auténtica realidad en el mundo del tenis. Una gran lluvia de elogios ha caído sobre el murciano desde que comenzara su tremendo arranque de temporada, habiendo ganado dos torneos Masters 1.000 y ocupando actualmente el puesto número 7 del ránking ATP.

El último tenista en deshacerse en halagos hacia Alcaraz ha sido precisamente otra de las grandes revelaciones del circuito este año, Jack Draper. "Carlos Alcaraz es muy especial, le veo como un jugador de referencia, con quien me tengo que comparar. Sus estándares, su trabajo y la forma de jugar", declaró en una entrevista a la ATP.

"Al ver a alguien así puedes aprender mucho y espero que un día pueda competir por grandes títulos contra él", añadió el británico. Unas palabras que realmente pueden sorprender, ya que Draper tiene incluso dos años menos que Alcaraz, pero aun así se ha convertido en un ejemplo a seguir y un espejo donde mirarse para él.

Esta semana estrena 'Top 100' en el ránking ATP, y ha querido desvelar sus claves del éxito: "Creo que lo más importante es que he estado libre de lesiones. Desde 2019 apenas he podido estar en la pista y he tenido muchas lesiones graves, así que sólo intento evitarlas".

"Ha sido importante entrenar bien, de forma inteligente y cuidar más mi cuerpo. Sé que tengo el nivel de tenis y la mentalidad para llegar lejos. Me juga jugar de forma agresiva y con los pies por delante, en especial cuando estoy inspirado. Tengo un gran saque, un buena derecha y un sólido revés. Tengo muchas armas en mi tenis. Sólo depende de mi físico dónde voy a estar", agregó.

El propio Draper se ha sorprendido de su gran inicio de año: "El ATP Challenger es duro. Aunque haya ganado cuatro títulos este año, no sé cómo lo he hecho. Lo estuve pensando hace poco cuando tuve una semana de descanso: ‘He ganado cuatro torneos, creo que eso era imposible’. Así que estoy muy contento de haberlo logrado".