¿Cuándo debuta Rafa Jódar contra Denis Shapalov en el Masters 1000 de Cincinnati? Horario y dónde ver en TV

Pocas horas para la próxima puesta en escena de Jódar en otro Masters 1000, esta vez en Cincinatti, donde se medirá a Shapalov en su debut en el torneo.

Nueva aventura para Rafa Jódar. Hoy comienza el camino del leganense en tierras estadounidenses y lo hará en el Masters 1000 Cincinnati 2026 ante Denis Shapalov. El canadiense viene de firmar un buen ATP 250 en Los Cabos donde cayó en la final ante el americano Zachary Svajda.

El joven tenista madrileño está firmando unas últimas citas de gran nivel, llegando a la final en Washington y quedándose en las semifinales del Masters 1000 de Montreal. Jódar ya es undécimo en el ranking ATP y su presencia en las Finals podría ser toda una realidad.

Esta será una nueva oportunidad de disfrutar del tenis de Rafa, de nuevo, en un torneo de alto nivel y que servirá como preparación para el último 'Grand Slam' del año, el US Open. Además la participación de tenistas como Alexander Zverev y Novak Djokovic elevarán el nivel en Ohio.

Horario y dónde ver en TV

El debut de Rafa en Cincinnati llegará en la madrugada del sábado 15 al domingo 16 a la 1:00 de la mañana horario español peninsular. El encuentro se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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