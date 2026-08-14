Corretja destaca el aspecto más reseñable de Rafa Jódar: "Lo que más me gusta de él es..."

El extenista ha elogiado el inconformismo de la promesa del tenis español, después de deslumbrar en el Masters 1000 de Canadá y los anteriores torneos que ha disputado.

Rafa Jódar ha vuelto a dejar una gran impresión de su juego en el Masters 1000 de Canadá. El tenista español logró llegar hasta la ronda de semifinales dejando atrás a grandes rivales, a los que les batió haciendo uso de un impresionante estilo y un resto impecable.

A pesar de ello, Brandon Nakashima fue capaz de hacerle frente y le arrebató un puesto en la que podría haber sido su segunda final consecutiva. Independientemente de ello, el de Leganés ha impresionado a gran parte del circuito, además de a figuras como Álex Corretja, el cual le ha encomiado.

"Hace unos meses, Jódar era un niño porque apenas tenía 19 años y, ahora, observas a un adolescente que está creciendo y evolucionando, con las ideas más claras, centrado, la mirada profunda y la tranquilidad de saber que no se precipitará ni se apurará en los momentos más difíciles", ha comentado el extenista en la 'Cadena SER'.

En los pocos meses que lleva compitiendo a nivel profesional, Jódar ha demostrado una gran madurez y nivel, el cual es motivo de elogio por muchos. "Cada partido que juega, él aprende muchísimo. Cada entrenamiento, cuando salta a la pista, él evoluciona. Y eso es muy complicado de ver en el circuito, en los jugadores. Y yo lo estoy notando con él", añade.

Por último, Corretja ha destacado su ambición y ansia de victoria como un aspecto a aplaudir, que otros tenistas no tienen. "Lo que más me gusta de este chico es que no tiene la sensación de conformismo. Él va a jugar, a ganar, y no le importa nada más. Y, honestamente, creo que su cara ahora denota muchísima seguridad", sentencia Álex.

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