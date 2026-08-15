Oficial: Ferran Torres se marcha al PSG

El Barça y el Paris Saint-Germain han hecho oficial el traspaso del goleador español en la final del mundial.

Se acabó el culebrón Ferran Torres. El goleador español en la final del Mundial deja el FC Barcelona y jugará en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, quien le dirigiera en la selección española.

El club parisino apuesta por el delantero de 26 años, al que le quedaba un año más de contrato en Barcelona.

Son 65 los tantos que ha marcado Ferran con Barça desde que llegara en el año 2021. Le costó hacerse con la titularidad a las órdenes de Flick y ahora en París quiere convencer a Luis Enrique.

Ferran firma hasta el año 2031 y su traspaso asciende a los 50 millones de euros. Llevará el dorsal 9 y compartirá ataque con Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.