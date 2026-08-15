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Otra medalla para España

Miguel Ángel López se cuelga la medalla de plata: subcampeón de maratón marcha en el Europeo

El marchador murciano es subcampeón de Europa en maratón marcha tras una remontada final. El oro fue para el italiano Massino Stano.

Miguel Ángel López Miguel Ángel LópezGetty

El marchador murciano Miguel Ángel López, con un tiempo de 2h56:57, logró este sábado en los Europeos de Birmingham la medalla de plata en la distancia de maratón, al llegar a meta por detrás del italiano Massino Stano, campeón.

López, capitán de la selección española de atletismo con 38 años, suma con esta plata su tercera medalla europea tras los oros logrados en Zúrich 2014 y Múnich 2022.

Es la tercera medalla para la delegación española en la jornada del sábado. María Pérez y Paul McGrath han hecho historia logrando dos oros en medio maratón de marcha.

Ya son cinco medallas para España en todo el Europeo. También la lograron Marta García, plata, en los 5.000 metros y el bronce de Mohamed Attaoui en 800.

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