Dos extenistas abren un llamativo 'melón' entre Carlos Alcaraz y Sinner

Sam Querrey y Steve Johnson han debatido sobre quién está teniendo mejor temporada a pesar de la lesión del murciano.

Confirmada la baja de Carlos Alcaraz para la gira de hierba tras perderse, a excepción de Montecarlo y primer partido del Conde de Godó, toda la de tierra, es una incógnita cuándo volverá a jugar el número 2 del mundo.

Todo apunta a que su reaparición puede ser en Canadá, pero el murciano es consciente de que si tiene prisa por regresar a las pistas podría comprometer su carrera.

Con motivo de su ausencia y la hegemonía que está ejerciendo Jannik Sinner, están surgiendo muchos debates sobre ambos, pero pocos como el 'melón' que se ha abierto en el podcast 'Nothing Major'.

En él, los extenistas Sam Querrey y Steve Johnson han debatido sobre quién está teniendo hasta la fecha mejor temporada.

Carlitos arrancó el año alzando el Open de Australia, que le sirvió para completar el Career Grand Slam, y posteriormente ganó el ATP 500 de Doha.

Sinner, por su parte, ha sumado los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

Querrey lo tiene claro: "De momento, Alcaraz ha hecho mejor año que Sinner. Sigo dándole ventaja a Carlos a no ser que Sinner gane Roland Garros, porque es el hombre más joven en la historia en conseguir el Career Grand Slam, eso es una locura".

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