La contundente respuesta de Alcaraz sobre sentarse en la mesa de Djokovic, Nadal y Federer: "Ni cerca"

El tenista murciano, que está a una victoria de recuperar el número 1, dice que no está "ni cerca" de comer en la mesa de los mejores tenistas de la historia.

Carlos Alcaraz tiene seis Grand Slams con sólo 22 años. Unos números increíbles. Pero ni mucho menos se siente al nivel al que llegaron Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Él mismo ha reconocido que no está "ni cerca", pero que por supuesto su objetivo es llegar a esos números.

En una entrevista a 'Mundo Deportivo' le han preguntado si tiene sitio en la mesa de los mejores. Su respuesta es contundente: "No. Ni cerca todavía. Ha habido jugadores increíbles, leyendas. En la mesa que ponemos por encima de todas están la de Roger Federer, la de Rafa Nadal y la de Novak Djokovic".

"Me gustaría comer en esa mesa, eso es cierto, es una motivación que tengo y me ayuda para mi carrera, pero todavía no estoy ni incluso cerca", dice el número 2 del mundo, que podría asaltar el número 1 si consigue una victoria más en las ATP Finals.

"El año es muy largo, hay muchísimos grandes torneos, durante el mismo pero Australia es un torneo bonito que me gustaría ganar. Y sí, algún tatuaje habría si consigo ganarlo. Algo está pensado", dice sobre la próxima temporada.

El objetivo es claro: ganar los máximos Grand Slams posibles. "Voy a ir por los Grand Slams. El hecho de tener el máximo número de Grand Slams posible sería mi deseo. O te podría decirle ganar una medalla de oro en las Olimpiadas también", indica el tenista murciano.

Su rivalidad con Sinner

Le preguntan si Jannik Sinner es "un mal necesario". Y Carlos deja claro que esa rivalidad le está haciendo mejor: "Yo creo que es necesario para mí, necesario para el tenis y necesario para el deporte. Todo lo que él hace, todo lo que él genera. Yo creo que para mí también por el hecho de competir cara a cara todo el año, para exigirme al máximo. y exigir también a tu equipo, que dé el cien por cien".

"Agradecido de que Sinner esté ahí, que me haga mejor jugador...", cierra.