Las "bofetadas de realidad" de Carlos Alcaraz y Sinner a Djokovic: "Son mejores que yo"

El tenista con más 'majors' de la historia ha reconocido que ambos le han hecho tener "dudas de que pueda ganar otro Grand Slam".

En una entrevista con Piers Morgan en la que también ha hablado sobre Rafa Nadal y Roger Federer, Novak Djokovic se ha pronunciado sobre el 'Big Two' que reina actualmente en el mundo del tenis.

Carlos Alcaraz y JannikSinner han disputado tres de las últimas cuatro finales de Grand Slams y todo apunta a que ambos dominarán el circuito en los próximos años.

Y 'Nole' es consciente de ello: "Soy consciente de que, ahora mismo, los dos son mejores que yo. Esa es la realidad".

A pesar de no querer resignarse ante la realidad, este 2025 ha sido esclarecedor para el balcánico: "Confío mucho en el poder de los pensamientos, pero al mismo tiempo también creo en la biología, tengo 38 años y el desgaste es real. Y me he llevado un par de bofetadas de realidad este último año".

"Ambos han hecho que tenga dudas de que pueda ganar otro Grand Slam, pero cuando entro en pista, no me importa a quién tengo delante, siempre que soy mejor y que voy a ganar y que voy a darlo todo para conseguirlo. Sigo teniendo la mentalidad de un ganador y solo espero seguir manteniendo mi cuerpo en forma", ha explicado.

"Sabía que esto pasaría tarde o temprano en mi carrera, es un progreso natural y evolutivo. La aparición de Alcaraz y Sinner es increíble para nuestro deporte, ya han jugado uno de los partidos más épicos de la historia del deporte en la final de Roland Garros", ha zanjado.