El consejo de Rafa Nadal a la joven promesa del tenis español: "Me dijo que intentara..."

Rafa Jódar revela lo que le dijo el mallorquín en la Next Gen Finals del año pasado, en una temporada en la que el tenista madrileño está demostrando un nivel sensacional.

Rafa Jódar se está convirtiendo en uno de los grandes nombres propios del tenis en su primera temporada dentro del circuito ATP. El madrileño, de 19 años, está sorprendiendo a todos con un gran momento de forma tras pasar a la tercera ronda del Miami Open.

Jódar se ha convertido en una de las sensaciones de nuestro país y eso ha hecho que los grandes de este deporte se hayan acercado a él. Personas del nivel de Rafa Nadal, quién coincidió con el madrileño en la Next Gen Finals del año pasado.

"Es una grandísima persona. Es alguien muy natural, muy normal, una persona muy normal. Fue un privilegio que alguien como Rafa me viese en las Next Gen Finals", comentó Jódar, en una entrevista con 'Tennis Channel'.

Un encuentro en el que el de Manacor dio algún consejo al madrileño: "Bueno, me dijo que intentara no jugar demasiados torneos, porque creo que hay jugadores que intentan jugarlo todo, cada semana, y no es bueno para tu salud. Tienes que hacerlo, si quieres ser un gran jugador y mantenerte en el circuito durante mucho tiempo. Ese es uno de los consejos que me dio".

Un rendimiento sensacional, aunque Jódar sabe que todavía le queda mucho por mejorar. "Sé que mi juego todavía puede desarrollarse muchísimo. Siento que necesito mejorar muchísimas cosas, y eso es algo fantástico, porque significa que mi nivel puede ser mucho más alto. Voy a seguir ahí,, trabajando en todo lo que siento que puedo mejorar", concluyó el tenista español.