Rafa Jódar señala qué le "robaría" a Rafa Nadal, Federer y Djokovic

La gran sensación del circuito ha explicado qué cualidad cogería de cada integrante del 'Big Three'.

Antes de enfrentarse a Chile en la eliminatoria de Copa Davis, Rafa Jódar, que será el número 1 de la 'Armada' ante la ausencia de Carlos Alcaraz, ha concedido una entrevista a 'RNE'.

Entre otros aspectos, al madrileño le han preguntado qué cualidad robaría del 'Big Three', es decir, de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

"De Nadal cogería la mentalidad, de Djokovic cómo se ha cuidado y de Federer, el talento", ha señalado.

Jódar también se ha referido a la eclosión que está teniendo esta temporada: "Sé que las cosas están viniendo muy rápido, pero voy a intentar seguir siendo la misma persona que antes".

De hecho, la mayor decepción de este año llegó hace dos semanas con la eliminación en primera ronda del US Open contra Yunchaokete Bu, pero Rafa afirma que es parte del proceso.

"No en todos los torneos las cosas salen como uno quiere. Tenemos que saber de dónde venimos, valorar y estar agradecidos por la situación en la que estamos. El proceso es muy largo, todavía quedan muchas cosas por mejorar. Aunque este año los resultados hayan ayudado, no por eso voy a ser un gran jugador", ha zanjado.