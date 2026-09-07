Carlos Alcaraz, sin medias tintas: así quiere emular a Rafa Nadal, Federer y Djokovic

El número 3 del mundo ha reflexionado sobre cuándo le gustaría colgar la raqueta y cómo puede cumplir ese objetivo.

Tras debutar en el US Open, Carlos Alcaraz anunció en rueda de prensa que a raíz de la lesión que sufrió en su muñeca derecha, ha tomado la decisión de saltarse distintos torneos en el futuro para preservar su salud e integridad física.

Después de vencer a Tommy Paul en octavos, al murciano le preguntaron si ya ha decidido en qué fechas descansará, pero es algo que por el momento no puede asegurar.

"El tenis puede ser muy impredecible, porque no sabes cuántos partidos vas a ganar, si los torneos te van a durar uno o siete partidos. Nunca puedes saberlo a ciencia cierta", señaló.

"Dependerá de cómo me sienta físicamente, cómo me siento mentalmente, si necesito descansos largos a principios de temporada, a mediados o al final", añadió.

Fue en ese momento cuando el tenista de 23 años afirmó que no descarta jugar hasta los 38 años, edad a la que se retiró Rafa Nadal, un año menos de los que tiene Djokovic y tres menos que Federer cuando dijo adiós.

"Me gustaría que mi carrera fuese muy larga, que se prolongase durante los próximos 10 o 15 años, así que quiero cuidar mi salud mental y mi cuerpo, sin dudas", apuntó.

Eso sí, reconoce que ese plan puede cambiar en cualquier momento: "Ahora mismo quiero seguir jugando, pero en una carrera tan larga... dependerá; lo que sí tengo claro es que voy a tomar esos descansos. Sé que cada vez que salto a pista es un regalo para mí y debo disfrutarlo porque no sé cuándo será mi último día aquí".