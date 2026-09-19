Llamativa reflexión sobre la posibilidad de que Ferrero entrene a Sinner: "Ayudaría a Alcaraz..."

Rick Macci, el exentrenador de Serena Williams, deja un sorprendente mensaje sobre la posibilidade de que el extécnico de Carlitos termine dirigiendo al número uno del mundo.

Carlos Alcaraz dejó una muy buena imagen en el US Open. A pesar de haber caído en cuartos de final, el murciano demostró que los cuatro meses de inactividad a penas le habían pasado factura. Por desgracia, esa pequeña falta de ritmo se pudo notar en cierto momentos del duelo ante Ben Shelton.

Alcaraz ya encara lo que resta de temporada con el objetivo de seguir compitiendo para llega a su máximo estado de forma. Rick Macci, exentrenador de leyendas como Serena Williams, tiene claro que a ese nivel, Carlos es invencible: "Cuando Carlos está en plena forma no importa qué sepa o haga el oponente, no tiene rival".

Macci se pone también en una situación llamativa pero que se ha rumoreado en el mundo del tenis. Y si Juan Carlos Ferrero, exentrenador del propio Carlitos, terminara dirigiendo a Jannik Sinner, máximo rival del murciano.

Rick deja un sorprendente mensaje asegurando que esa situación beneficiaría a Alcaraz: "Si Ferrero termina entrenando o ayudando a Sinner, mi opinión es exactamente la opuesta. Esto ayudaría a Alcaraz si jugaran. Ahora él se encuentra en un momento mentalmente aún más profundo, si es posible, y les puede ganar a ambos".

"La adversidad hace que la grandeza sea más fuerte. La grandeza encuentra otra marcha. Además, los entrenadores de viaje profesionales reciben demasiado crédito y demasiada culpa. Cualquiera puede ayudar a cualquiera y un conjunto diferente de ojos a veces es bueno siempre y cuando no estén bizcos", concluye Macci en declaraciones en sus redes.

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