Raphinha vuela en un Barça total

El brasileño firmó una actuación estelar en el Sánchez Pizjuán. Son 13 goles anotados en los siete partidos de Liga que ha disputado. Números a la altura de Messi y Cristiano.

Ni el más optimista hubiera predicho el inicio de temporada de Raphinha. El Barça hace todo en ataque en torno a una figura que va un paso por delante del resto. Su socio de confianza, Lamine Yamal. Una dupla espectacular que ha generado 31 goles y asistencias en ocho partidos esta temporada. Números salvajes.

Aún así, el inicio en el Pizjuán no fue fácil para los de Flick. El Sevilla salió a imponer un ritmo muy alto y el Barça se vio sorprendido por una presión muy buena de los hispalenses. Fruto de ese buen comienzo llegó el 1-0 local. Obra de Fofana que, por cierto, firmó una actuación tremenda a pesar de la derrota.

El Barça reaccionó rápido por medio de Raphinha. El brasileño recibió un balón al espacio, sentó con un recorte increíble a Sangante y definió a la perfección ante Vlachodimos. Buen pase de Christensen en el gol aunque el danés terminaría llorando el partido tras marcharse lesionado. La peor noticia para los culés, sin duda.

Minutos antes, recién comenzada la segunda parte, Raphinha hizo el segundo. De cabeza tras rematar un centro de Lamine, que tuvo sus más y sus menos con la grada sevillista. La joya blaugrana también le puso en bandeja el tercero a Raphinha. El brasileño definió picándola sobre Vlachodimos para seguir dando pie a una racha que es sencillamente increíble. Son 13 goles en 7 partidos del capitán del Barça.

Pudieron haber sido 14 de no ser por el palo. Raphinha rozó el gol olímpico al comienzo de la segunda mitad. El Barça supera una prueba dura ante un Sevilla que ha dejado muy buenas sensaciones a pesar de la derrota. Más allá del nombre de Raphinha, destaca también el de Lamine y el de Rodri, que realizó acciones defensivas de mucho mérito.

Lo de Flick se van al parón con pleno de victorias. Son 21 puntos de 21 posibles con 31 goles a favor y 7 en contra. Su próximo compromiso en Liga, frente al Getafe en el Camp Nou el 10 de octubre.

El Sevilla, por su parte, sigue dejando muy buenas actuaciones. Los de Luis García Plaza son quintos y visitarán al Levante su su próximo partido de Liga.

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