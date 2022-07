Novak Djokovic no podrá participar, de momento, en el US Open. El motivo, su no vacunación contra el COVID que ya le hizo perderse en su momento el Open de Australia. Tras disputar Roland Garros y Wimbledon, y ganar este último torneo, el serbio se puede quedar sin opción para pelear por ganar su Grand Slam número 22.

El balcánico tampoco se está preocupando en exceso por todo lo que puede venírsele encima.

"Si me autorizan ir estaré en Nueva York. Y si no pues tampoco es el fin del mundo", afirma 'Nole'.

Pero lo deja claro: "Respeto a todos, y me gustaría que se respetase mi decisión. Soy jugador de tenis, quiero estar donde pueda jugar".

En declaraciones a un medio de su país, Djokovic quiere que todo el mundo tenga "la libertad de elegir lo que sea mejor para cada uno".

"A mí la política no me interesa. Tengo mis propios puntos de vista", cuenta el tenista serbio.

Y espera poder volver a Australia: "Es donde he logrado mis mejores resultados. Espero regresar en enero".