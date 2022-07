El serbio Novak Djokovic se proclamó este domingo campeón de Wimbledon tras vencer al australiano Nick Kyrgios en tres sets. De esta forma, el tenista lograba así su 21 Grand Slam, superando a Roger Federer y quedándose a uno de Rafa Nadal.

Tras la final, Djokovic habló de varios temas, como de su rival en la final del torneo británico o de si podrá jugar el US Open.

En cuanto a Kyrgios, el serbio habló bien de él: "Nunca pensé que iba a hablar bien de ti, pero seguro que volverás a una final de Grand Slam. Ya tenemos oficialmente un romance. Es el inicio de una bonita relación de amistad. Tiene uno de los mejores servicios porque es muy difícil de leer".

Sobre el torneo británico, Djokovic se mostró muy contento por ganarlo siete veces y comentó que fue el primer torneo que vio como jugador.

Y sobre sus futuros objetivos, así habla de ello, destacando lo mal que lo pasó en Australia: "No tengo prisa en seguir ganando, lo que quiero es mantenerme sano para tener mis opciones en el futuro. Lo que pasó en Australia me creó una tormenta interior y me ha costado salir".

¿Estará Djokovic en el US Open?

Novak Djokovic es optimista de cara al US Open, torneo del que es tres veces campeón: "A partir de mañana estaré de vacaciones y espero tener buenas noticias de Estados Unidos. Si no puedo jugar el US Open tengo que ver lo que hago. Puede ser la Copa Davis, la Laver Cup... No voy a jugar torneos por jugarlos ni por sumar puntos''.

Aun así, insiste en que no se vacunará: ''No estoy vacunado ni tampoco tengo intención de vacunarme. Pedir una exención médica no es realista", concluye.