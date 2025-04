Carlos Alcaraz huye de cualquier comparación con Djokovic, Nadal y Federer

Carlos Alcaraz comienza la temporada de tierra batida siendo su primera parada el Masters 1000 de Montecarlo. El tenista de El Palmar cerró la primera gira americana sin poder ganar ni en Indian Wells ni en Miami lo que ha disparado las críticas hacia su persona.

La presión en los tenistas de élite es una constante y más en el caso del murciano que con tan solo 21 años, el próximo 5 de mayo cumplirá 22, ha conquistado tres de los cuatro Grand Slams del calendario ATP: Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Pese a la crisis de resultados en este inicio de 2025, Alcaraz sigue una progresiónde jugador de leyenda y las comparaciones hacia el Big Three, conformado por Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer, las acepta de buen grado.

"Es un halago que te pongan a la altura de los tres mejores jugadores de la historia, pero soy Carlos Alcaraz. Intento hacer mi camino, no me gustan las comparaciones", ha declarado el actual número tres del mundo en una entrevista realizada por 'GQ'.

El tenista murciano ha hablado sobre un documentaldonde trata su día a día viendo a un Alcaraz tanto fuera de los focos como dentro y fue preguntado por el objetivo de superar los números de la tripleta de jugadores más exitosos que ha dado el tenis: "Me encantaría serlo y sentarme en la mesa de ellos tres, pero no es algo que me obsesione".