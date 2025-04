La firme respuesta de Carlos Alcaraz ante las críticas por su juego: "No me parece justo..."

Está claro que Carlos Alcaraz no ha tenido el comienzo de temporada soñado. El murciano terminó sucumbiendo en cuartos de final del Open de Australia ante Novak Djokovic en el primer torneo del año y desde ese momento su juego ha recibido muchas críticas.

Es cierto que Carlitos se ha alejado de esa superioridad que tanto le caracterizaba el curso pasado. La irregularidad ha estado presente en su rendimiento en algunos torneos y eso ha provocado que no haya podido aprovechar la sanción de Jannik Sinner para recortarle puntos en el ranking profesional.

Sin embargo, Alcaraz no ha dudado en responder a las críticas en la página oficial del Masters 1.000 de Montecarlo: "Estoy muy contento con mi juego. Desde que empecé el año estoy jugando un gran tenis. El tenis no es sólo golpear la pelota, es mucho más que eso. Se trata de mentalidad, de físico. Estoy muy contento con mi juego. Si no gano, no importa si juego bien o no".

"La gente no piensa que enfrente hay un rival, sólo en mí. Si pierdo, la gente dirá que pasa algo, no creo que eso sea justo. Sólo estoy contento y listo para jugar bien en tierra batida", ha reconocido el murciano.

Es cierto que Alcaraz no ha desplegado todo su juego en lo que lleva de curso pero lo positivo es que todavía no ha llegado el momento clave de la temporada. Carlitos afronta los próximos meses sabiendo que en los últimos años rinde cuando llega la etapa de tierra batida y por esa misma razón, independientemente de su juego y debido a su condición de campeón, será claro candidato a ganar Roland Garros.