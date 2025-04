Carlos Alcaraz reconoce qué le ha "matado": "Esa presión..."

"No tengo opciones de volver al primer puesto"

El pasado mes de febrero se anunció la suspensión de tres meses a Jannik Sinner por el positivo de clostebol en Indian Wells 2024.

Desde entonces arrancaron las cábalas, calculadora en mano, para que Carlos Alcaraz o Alexander Zverev despojaran al italiano del número 1 del ranking ATP.

Sin embargo, ni el español ni el murciano han cuajado un buen arranque de temporada y Sinner volverá a la acción como el mejor del mundo.

Esa losa que se puso sobre Alcaraz, tal y como él ha afirmado en Montecarlo, le "mató".

"Mucha gente me dice de las opciones de ser número 1 al no jugar Sinner y esa presión, de alguna manera, me ha matado", ha explicado.

"Lo único que estoy pensando es en que no tengo opciones de volver al primer puesto en la gira de tierra. Estoy demasiado lejos de él. Lo único que quiero es jugar. Ese es el objetivo", ha añadido en declaraciones a 'The Independent'.

Lo cierto es que Sinner está a 3.610 puntos de Carlitos, aunque, eso sí, en el Principado Alcaraz tiene la posibilidad de recuperar el número 2. Las cuentas le salen.