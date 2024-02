No está siendo el inicio de temporada deseado por Carlos Alcaraz. El tenista murciano cayó en cuartos de final del Open de Australia y, en su intento de encontrar sensaciones en Buenos Aires, volvió a caer derrotado, en esta ocasión en semifinales ante Nicolás Jarry por 6-7 y 3-6.

De esta forma, no podrá revalidar el título conseguido en suelo argentino el año pasado, y es plenamente consciente que no lo ha hecho porque su juego tiene que mejorar: "Es una derrota difícil. Me ha dolido mucho. Hay muchas cosas que mejorar y el nivel tiene que subir".

El palmareño, ante la duda, no culpó a las molestias físicas de esta derrota: "Me he preparado bien, me he sentido físicamente bien y yo creo que con trabajo iremos cada vez a mejor".

Además, Alcaraz focalizó su necesaria mejora en pista a la regularidad, ya que no es capaz de mostrar por el momento su buen juego durante todo el partido: "En estos partidos ha habido bastantes altibajos que no me puedo permitir".

La próxima cita del murciano será en Rio de Janeiro, donde la próxima semana disputará el torneo ATP500 que se celebra allí.