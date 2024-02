Carlos Alcaraz ya está en semifinales del torneo ATP 250 de Buenos Aires tras vencer 7-6 y 6-1 a Andrea Vavassori y se enfrentará a Nicolás Jarry. Tras el encuentro, el murciano se abrió ante los medios reflexionando sobre la presión que sufre y la mentalidad que adopta para convivir con ella.

El tenista de El Palmar confesó que parte de su éxito se debe a la concentración que adopta para cada partido y torneo sin importarle su posición en el ranking: "Hay que estar fuerte mentalmente, no hay secretos. Sin cabeza, no tienes nada que hacer porque sabes que te van a venir problemas y que no va a ser un camino de rosas cuando te enfrentas a los mejores jugadores del mundo".

"Intento no pensar en que soy el uno o el dos porque igual me perdería un poco. Hay que estar al pie del cañón día a día seas uno, dos o diez. Los que están detrás están entrenando para ser mejor que tú", añadió.

Además, también destacó la presión que soporta, sobre todo cuando los resultados no acompañan, como ocurrió en el Open de Australia: "Hay que saber lidiar con los momentos. Al final hay la presión que te generan los aficionados, los que constantemente piensan que tienes que ganar".

"Hay que saber lidiar con la condición de favorito. Pero intento no pensar en las personas que piensan que tengo que ganar cada partido, cada torneo, que soy el favorito en muchas partes de la temporada, intento evadirme de todo lo que se dice en las redes sociales y divertirme en la pista, poniendo en práctica lo que entreno día a día", concluyó.