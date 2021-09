Carlos Alcaraz está enamorando al mundo del tenis. El español, de 18 años y tres meses, se ha plantado en los octavos de final del US Open tras derrotar a Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie, en cinco sets... y se convierte en el jugador más joven en llegar a esta ronda desde Pete Sampras y Michael Chang en 1989.

"Ha sido ver cumplido un sueño. Con un gran tenis. Disfrutando de lo que hice en la pista y luego pensando en todos los que me apoyaron. En mi familia. En Murcia. En los entrenadores y en todos los que creyeron en mí", dijo tras su victoria.

Y es que no es para menos tal estado de felicidad. A su edad, es el más precoz en ganar en los cuatro grandes de todos los tenistas ahora en activo. Rafa Nadal lo logró con 18 años y 11 meses. Novak Djokovic, con 19 y siete meses, y Roger Federer, con 19 y diez meses.

"Si tengo que decir un jugador similar a mi juego..."

Precisamente el suizo es el espejo de Alcaraz: "Si tengo que decir un jugador que es similar a mi juego sería él. Pienso similar".

"Trato de ser agresivo todo el tiempo. Creo que para mí esa es una buena comparación. Tengo que mejorar el servicio, pero creo que es similar. Pero no copio ningún estilo. Juego con el mío", afirma.

De momento, disfruta del tenis: "Me lo dice Juan Carlos Ferrero, que debo disfrutar. De ahí mi sonrisa. No importa si salen peor o mejor las cosas".

"Con una sonrisa en la cara juego mejor, aunque parezca que no me lo he pasado bien en el partido", afirma Alcaraz.

En el futuro, el camino de Rafa Nadal, de quien puede tomar el relevo en el tenis español en cuanto a victorias y a pelear por títulos ATP.

"Es el mejor partido de mi carrera"

"Esta victoria significa mucho para mí. Es el mejor triunfo. El mejor partido de mi carrera. Un sueño hecho realidad", sentenció.

Y es que va tirando puertas con rapidez. El murciano, de poco más de 18 años, fue en 2019 el más joven en disputar un torneo 'Challenger', y en 2020 ganó, con 16 años, su primer partido en un cuadro final de un torneo ATP.

En 2021, a por los Grand Slam. Australia, Roland Garros, Wimbledon... y un US Open en el que ya está en cuartos de final.