Es oficial, Carlos Alcaraz será baja en el ATP de Basilea y no podrá cumplir su objetivo de obtener unos puntos cruciales para recuperar el número 1 del ranking. Una baja que, además, deriva en malas noticias para su salud.

El murciano tiene dos lesiones que le impiden volver a las pistas. El parte médico de Carlos sostiene que sufre una inflamación en la planta del pie izquierdo y, además, unos problemas en la zona del glúteo.

Y es que el tenista español no podrá apoyar el pie y tendrá problemas, incluso, para desplazarse. Los problemas del glúteo, 'a priori', no parecen muy graves y podrá recuperarse pronto. Ahora, Carlos se ha visto obligado a tomar la decisión de realizar un descanso obligado.

No obstante, Alcaraz ya está pensando en su regreso y apunta alto de cara al Masters 1000 de París, su último gran torneo antes de poner rumbo a las ATP Finals de Turín.

Asimismo, debido a este contratiempo, su principal objetivo peligra realmente ya que, al no poder participar en los próximos torneos, el murciano no podrá recuperar distancia a Novak Djokovic y se mantendrá a los 500 puntos que se encuentra actualmente.

Unfortunately I will not be able to play in Basel this year! 🥲 I have a problem with the plantar fascia in my left foot and muscle fatigue in my lower back which need treatment so I can play the rest of the season. I hope to see you all soon! pic.twitter.com/44MvsjQDVn