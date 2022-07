Jannik Sinner rompió este domingo el sueño de Carlos Alcaraz en Wimbledon venciendo al murciano en cuatro sets y ganando un billete para los cuartos de final del torneo británico ante Novak Djokovic.

En rueda de prensa tras el encuentro de octavos, al murciano le preguntaron por un hipotético y ya imposible enfrentamiento ante el serbio en la siguiente ronda.

"Si hubieras jugado en la siguiente ronda contra Novak (Djokovic), ¿crees que tendrías opciones?", le preguntaron a Carlitos.

"¿Perdona?", replicó el joven tenista español, anonadado ante la cuestión que le estaban proponiendo después de una derrota.

"No puede contestar a eso por que he perdido... No puedo contestar a eso", respondió tras una segunda pregunta del periodista, haciendo un gesto que dejaba claro su incredulidad ante la pregunta.