No pudo ser en este 2022. Carlos Alcaraz, que llegaba a Wimbledon tras firmar un gran Roland Garros, se ha despedido en octavos de final del tercer Grand Slam del curso del tenis. El murciano no pudo contra Jannik Sinner, que le derrotó en cuatro sets.

Poco pudo hacer el de Murcia en el primer set. Su rival, Sinner, salió enchufadísimo al partido y, casi literalmente, se comió la hierba e Wimbledon.

Y es que la primera manga se resolvió por la vía rápida, con un 6-1 para Sinner con el que comenzó a encarrilar su pase a los cuartos de final del Grand Slam.

En el segundo reaccionó Alcaraz, pero no fue suficiente para poder llevarse la manga e igualar el envite ante Sinner. Sin embargo, en el tercero fue otra historia.

Carlos sacó fuerzas para poner el 2-1 en el marcador, con un set que se resolvió a su favor por 6-7 y que invitaba a pensar en una de esas tardes-noches de remontada.

Pero no, no pudo ser. Porque Sinner no se confió, y porque no era el día de Carlos Alcaraz. El de Murcia se quedó en el cuarto set, en el que perdió por 6-3 después de un 'break' que no pudo contrarrestar.

Termina así la andadura de Alcaraz en Wimbledon en este 2022. El tenista de Murcia, de 19 años, llega hasta los octavos tras haber firmado unos cuartos en Roland Garros.

La próxima parada, al menos en cuanto a Grand Slam se refiere, será el US Open.