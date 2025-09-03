Carlos Alcaraz desvela su secreto para intimidar a sus rivales

El número 2 del mundo ha dejado una profunda reflexión sobre la importancia del lenguaje corporal en pista.

Tras vencer a JiriLehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 para regresar dos años después a unas semifinales en Nueva York sin haber cedido un solo set en sus cinco partidos, Carlos Alcaraz desveló uno de sus grandes secretos en rueda de prensa.

Y no es otro que la importancia de gestionar el lenguaje corporal en pista para que el rival entienda que "va a sudar mucho" si le quiere ganar.

"La manera en que camino entre puntos, con actitud, mostrando que estoy fresco y físicamente bien, es muy importante para que el rival sepa que va a sudar mucho y correr mucho si quiere ganarme", explicó el murciano.

Según Carlitos, hay un partido paralelo "entre bambalinas" en el que la manera en la que te ve tu contrincante le afecta en su juego.

"Cómo le muestras al rival cómo te sientes es muy importante. No importa si te sientes exhausto, si estás muy cansado o piensas que no puedes seguir. Si le demuestras al oponente que estás fresco, que puedes jugar dos, tres o más horas, que puedes mantener intercambios largos, le estás transmitiendo la idea de que va a ser muy difícil", zanjó.