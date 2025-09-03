Sinner, sobre Carlos Alcaraz: "Una cosa es ser buen tenista y otra ser buena persona"

El italiano asegura que ambos mantienen "una buena amistad" a pesar de ser "enemigos cuando entramos a la pista".

Tras ganar a Alexander Bublik en cuartos del US Open y con vistas a una posible final contra Carlos Alcaraz -que se enfrentará contra Djokovic en semis-, a Jannik Sinner le preguntaron en rueda de prensa por su relación con el murciano.

En primer lugar, el italiano destacó las grandes cualidades que ambos reúnen: "El tenis es muy importante y depende también de cuánto seas capaz de sacrificarte por el deporte. Pero sí, creo que es agradable simplemente estar ahí. Una cosa es ser un buen tenista. Otra es ser una buena persona. Dos cosas diferentes y creo ambos tenemos un poco de ambas, lo que es fantástico".

Sobre su relación, el número 1 del mundo asegura que ambos mantienen una "buena relación" a pesar de ser "enemigos" en pista.

"Creo que tenemos una buena amistad, así que fuera de la pista es genial ver que esto es posible, no es que tengamos que ser enemigos también fuera de la pista. Por supuesto, somos enemigos cuando entramos a la pista para intentar jugar nuestro mejor tenis, pero ahí termina todo. Después del apretón de manos todo vuelve a estar bien, y es genial verlo", explicó.

De hecho, considera que ambos están dónde están por sus respectivos equipos, que les arropan tanto en su vida ociosa como profesional.

"Tenemos grandes equipos a nuestro alrededor. También tenemos una vida normal fuera del tenis, lo que significa que le encanta jugar al golf. Yo tengo mis pasiones, al mismo tiempo entrenamos muy duro y tenemos el equipo que nos apoya y que es muy honesto con nosotros", zanjó.