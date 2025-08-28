Carlos Alcaraz desvela cuál fue la derrota más "útil" de su carrera deportiva: "Siendo honesto..."

Tras su dominante victoria en la segunda ronda del US Open, el murciano ha reflexionado sobre cuál fue la derrota con la que más lecciones aprendió.

Carlos Alcaraz realizó una contestación particular a la pregunta de cuál fue la derrota que supuso un punto de inflexión a la hora de alcanzar su mejor estado de forma. Fue justo hace un año en la pasada edición del US Open.

"Creo que cuando perdí en segunda ronda el año pasado fue uno de esos momentos en los que aprendí mucho sobre cómo manejar ciertas situaciones, cómo debería haber hecho las cosas mucho mejor", ha comentado el murciano en la rueda de prensa posterior a su partido.

Su verdugo fue el neerlandés Botic van de Zandschulp con quien dejó unas sensaciones muy malas al ceder en tres sets (1-6, 5-7 y 4-6) en la segunda ronda del Grand Slam estadounidense: "Visto en perspectiva, perder entonces fue realmente útil para mi crecimiento".

"Ahora mismo lo veo así. En ese instante, fue lo peor que había hechoen mi vida, siendo honesto", ha reconocido Alcaraz quien este año ha arrancado el torneo como un tiro. Frente al italiano Mattia Bellucci fue una apisonadora solo cediendo cuatro juegos en tres mangas. Ganó por 1-6, 0-6 y 3-6.

"Creo que este año lo he hecho muchísimo mejor. Así que fue una gran experiencia de la que aprendí bastante", ha zanjado el tenista de El Palmar que está en el camino por volver a ser número uno del mundo. Por último, Carlos reflexionó sobre el escaso desgaste físico sufrido en el pasado duelo.

"Si hubiera sido un partido muy difícil, donde hubiera tenido que luchar mucho más y salvar momentos complicados, lo agradecería de cara a lo que viene en el torneo. Tampoco me voy a quejar de haber durado poco, de que no se me haya presentado mucha batalla", ha reconocido en declaraciones recogidas por 'Marca'.