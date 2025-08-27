El simpático comentario de Zverev sobre el corte de pelo de Alcaraz: "¿Hacerlo yo? Ni por..."

El tenista alemán no se haría el peinado de un Alcaraz que está causando furor en sus primeros días en el US Open.

Es lo más comentado del US Open. Ni el tenis ni el famoso parque con olor a marihuana junto a los pistas que es noticia cada año. Es el peinado de Carlos Alcaraz. Se rapó al cero por un descuido de su hermano con la maquinilla y ahora causa furor entre los aficionados de Nueva York.

Pero los tenistas del circuito no se ponen de acuerdo sobre si les gusta o no. Aunque hay uno que tiene muy claro que no pasará la maquinilla como Carlitos: es el alemán Alexander Zverev.

En un simpático comentario, Zverev habla del peinado de Alcaraz. Así le vio por primera vez: "Estaba entrenando junto a Coco Gauff. Nos miramos y no podríamos creerlo".

Y cuando le preguntaron si él también se raparía al cero, respondió contundente: "No lo haría ni por 50 millones de euros".

El murciano vuelve a la pista en la madrugada de este miércoles contra el italiano Mattia Bellucci, su rival en la segunda ronda. Y seguro que su corte de pelo volverá a ser noticia.