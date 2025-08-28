¿Aprenderá la lección? Dura multa a Medvedev por su 'show' en el US Open

El ruso deberá pagar casi el 40% de los 110.000 dólares que se embolsó por disputar la primera ronda del cuarto Grand Slam del año.

Cuatro días después de su lamentable espectáculo en el US Open, ya se conoce la multa que deberá abonar Daniil Medvedev.

El moscovita ha sido sancionado con el pago de 42.500 dólares que conforman dos multas: 30.000 dólares por conducta antideportiva, y 12.500, por romper la raqueta.

Dicho castigo supone el pago del 38.6% de los 110.000 dólares que se embolsó por disputar la primera ronda del cuarto Grand Slam del año, por lo que se lleva 67.500 dólares 'limpios' de Nueva York.

Cabe recordar que Medvedev arrancó su 'show' con bola de partido en contra cuando un fotógrafo entró a la pista después de que Benjamin Bonzi fallara el primer saque.

En ese momento, Daniil comenzó a cargar contra el juez de silla por concederle al francés un nuevo primer servicio.

"Se quiere ir a casa. No quiere estar aquí. Le pagan por partido, no por horas", gritó para que el público le jaleara.

Posteriormente, completamente abrumado, el ruso reventó una raqueta contra su bolsa añadiendo una nueva imagen lamentable a su ya largo historial.