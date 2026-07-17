Un terremoto en el Pacífico de 7,4 activa la alerta por tsunami en la costa de Chiapas (México)

Declarado en México un seísmo de magnitud preliminar 7,4 con alerta de tsunami cerca de la costa de Chiapas

Los detalles El seísmo ha sacudido la costa del estado de Chiapas, en el sur de México, lo que ha provocado una alerta de tsunami y ha hecho temblar los edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador. Hasta el momento no se ha informado de víctimas o daños de consideración.

Un potente terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido la costa del estado de Chiapas, en el sur de México, este viernes. El seísmo, con un foco superficial de 10 km, ocurrió cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Como consecuencia, se ha emitido una alerta de tsunami para la región. El temblor ha hecho temblar los edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador, siendo especialmente perceptible en la ciudad de Guatemala. La situación está siendo monitoreada mientras se amplía la información disponible.

Un potente terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido la costa del estado de Chiapas, en el sur de México, lo que ha provocado una alerta de tsunami y ha hecho temblar los edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador. Las autoridades no han informado de daños de forma inmediata.

Según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto se ha producido cerca de la localidad mexicana de Puerto Madero y ha tenido un hipocentro a una profundidad de 10 km. El terremoto ha tenido lugar al suroeste de esta ciudad a las 08:48 hora local (14:48 GMT), según ha notificado el Servicio Sismológico Nacional.

Tras el temblor, el Sistema de Alerta de Tsunamis de EEUU ha advertido de que podían producirse olas de tsunami peligrosas a lo largo de las costas situadas en un radio de 300 km (186 millas) del epicentro.

En la ciudad de Guatemala, el terremoto ha sacudido los edificios y ha provocado que algunos residentes salieran corriendo de sus casas a la calle. Los medios de comunicación locales de Guatemala han mostrado imágenes del personal evacuando un edificio gubernamental tras activarse los protocolos de seguridad. El temblor también se ha sentido en El Salvador.

En el estado de Oaxaca, al sur de México, el gobernador Salomón Jara ha afirmado en las redes sociales que el terremoto se ha sentido con intensidad moderada en la capital del estado, pero que no se han registrado daños graves de forma inmediata.

Evacuaciones preventivas en México

El seísmo ha provocado evacuaciones preventivas de viviendas, oficinas y comercios, además de la activación de protocolos de emergencia, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños de consideración.

El Servicio Sismológico Nacional mexicano (SSN) ha precisado que el movimiento telúrico ocurrió a las 08.48 hora local (14.48 GMT), con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala. El organismo ha corregido un reporte preliminar que había estimado una magnitud de 6,8 y una localización distinta, para confirmar que se ha tratado de un sismo de 7,4 grados.

El temblor ha sido percibido en amplias zonas de Chiapas, incluido el municipio turístico de San Cristóbal de Las Casas, donde decenas de personas abandonaron inmuebles y permanecieron en calles y espacios abiertos mientras las autoridades verificaban posibles daños.

El movimiento también ha generado alarma en oficinas públicas, centros de trabajo y establecimientos comerciales de distintos municipios, donde se han aplicado protocolos de evacuación como medida preventiva. Minutos después, se ha registrado una réplica perceptible para la población, lo que ha prolongado la incertidumbre y ha llevado a muchas personas a permanecer fuera de sus viviendas.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas ha informado de que ha activado los mecanismos de monitoreo y evaluación en las diferentes regiones del estado para determinar posibles daños en infraestructura, viviendas y servicios básicos. Asimismo, ha exhortado a la población a mantener la calma, evitar la difusión de rumores y seguir únicamente la información emitida por canales oficiales.

Entre las recomendaciones difundidas por las autoridades destacan la revisión de instalaciones de gas y energía eléctrica, mantenerse alejados de estructuras que pudieran representar un riesgo y comunicar cualquier incidente al número de emergencias 911.

Las autoridades federales y estatales continúan con las labores de inspección para descartar daños mayores México se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Rivera, Pacífico y Caribe. Los estados del sur y la costa del Pacífico, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, registran con frecuencia movimientos telúricos de intensidad considerable.

El seísmo ocurre además en una zona históricamente vulnerable a este tipo de fenómenos. En septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 8,2 con epicentro frente a las costas de Chiapas dejó decenas de muertos e importantes daños en el sur del país, siendo uno de los más fuertes registrados en la historia reciente de México.

Dos seísmos sacuden Guatemala

Dos seísmos, de magnitud 5 y 5,6, han sacudido este viernes gran parte de Guatemala, sin datos en un primer momento de víctimas o daños materiales pero sí de alarma entre los ciudadanos, que han sido evacuados de algunos edificios en la capital, incluido el presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

El temblor más fuerte, de magnitud 5,6, ha ocurrido a las 08:48 hora local y ha tenido su epicentro en el departamento (provincia) de Quetzaltenango (noroeste de Guatemala), según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

A esa misma hora se ha registrado en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala, un terremoto de 7,4 que ha llevado al Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina mexicana (CAT-SEMAR) a activar una alerta para las costas de ambos países.

El movimiento telúrico de 5,6 en Guatemala ha obligado al mandatario guatemalteco a evacuar la Casa Presidencial, situada en el centro de la capital, junto a su equipo de trabajo. Arévalo de León ha pedido tranquilidad a los ciudadanos y ha recomendado desalojar de forma ordenada los edificios para no exponerse a riesgos ante eventuales réplicas.

El otro temblor, de magnitud 5, ha ocurrido antes, a las 07:20 hora local con epicentro en el océano Pacífico, de acuerdo con el Insivumeh. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y los cuerpos de bomberos han informado de que mantienen un monitoreo a nivel nacional para terminar de evaluar posibles daños en infraestructuras vulnerables del interior del país. Los temblores se han sentido con fuerza en varias regiones del país centroamericano.

Además de la sede del Ejecutivo, diversas empresas privadas e instituciones públicas, entre ellas el Congreso de la República, en la capital, han evacuado sus instalaciones hacia los puntos de reunión asignados como medida de precaución. En un primer momento, la Conred de Guatemala no ha emitido una alerta de tsunami a raíz de los temblores en el país.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido