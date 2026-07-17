¿Michael Olise, al Real Madrid? La información del diario 'L'Equipe' sobre el jugador del Bayern

El diario francés cuenta que la intención del futbolista es dejar el Bayern de Múnich para fichar por el Real Madrid.

"Michael Olise, con ganas del Real Madrid": esa es la información que ha publicado el diario francés 'L'Equipe' este viernes. El futbolista galo tendría la intención de jugar en el Real Madrid a partir de la próxima temporada.

Y aunque el presidente del Bayern Munich le decía al Real Madrid que se "ahorrara el esfuerzo" de hacer una oferta, en Francia desvelan que la intención del jugador es cambiar de aires para jugar en el Santiago Bernabéu.

El internacional francés, con contrato hasta 2029, quiere jugar en el Real Madrid. Y en su país ya lo publican.

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