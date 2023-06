El número 3 del ránking ATP, Novak Djokovic sorprendió a los aficionados en su partido de segunda ronda de Roland Garros. El serbio, durante un descanso, aprovechó para cambiarse de polo dejando ver un artilugio pegado a su torso con cinta.

Esto llamó la atención de tanto aficionados como periodistas que le preguntaron después del partido qué llevaba en el pecho.

Djokovic lo explicó: "Cuando era niño me gustaba mucho Iron Man, así que trato de hacerme pasar por él. Mi equipo ofrece una nanotecnología increíblemente eficiente para ayudarme a dar lo mejor de mí en la cancha, así que ese es el mayor secreto de mi carrera. Si no fuera por eso, probablemente no estaría sentado aquí".

El dos veces campeón de Roland Garros hablaba del 'TaoPatch Sport', un instrumento diseñado por la compañía italiana 'Tao Technologies'. Según el fabricante "nutre el cuerpo con longitudes de onda de luz terapéuticas, sin efectos secundarios ni liberación de ningún químico. Utilizable todos los días, se autoalimenta con la luz solar y el calor corporal, garantizando tratamientos de 720 horas cada mes".

Además, dentro del ámbito deportivo 'Tao Technologies' asegura que este aparato, que recuerda al corazón de Ironman, ayuda a "mejorar la simetría de la pelvis y los miembros inferiores, la activación muscular (a través de la activación de más fibras de las que se compone el músculo), el equilibrio (incluso después de 4 horas de actividad), la concentración y acelerar el post-entrenamiento".