Los 16.000 aficionados presentes en la Philippe Chartier vibraron con Carlos Alcaraz a niveles como de Rafa Nadal se tratase. Algo que el propio murciano reconoció: "Yo me siento querido aquí, no sé si son seguidores de Rafa que ahora son de Alcaraz... quiero pensar que sí".

No cedió ni un solo set ante el italiano Lorenzo Musetti, y probablemente jugó su mejor partido en Roland Garros, y puede que de esta temporada. "He jugado el mejor partido aquí desde que empezó el torneo". Venció (6-3,6-2 y 6-2)

A pesar de todo, arrancó perdiendo los dos primeros juegos, pero supo reponerse gracias a su famosa lema de "cabeza, corazón y c******", y el apoyo que recibía de los aficionados en la grada: "He empezado nervioso, pero he sabido recuperar un buen nivel y estar calmado pronto". A partir de ahí ganó 5 juegos de forma consecutiva y la máquina de dejadas comenzó a carburar.

Ante el repertorio de puntos extraordinarios de Alcaraz, Lorenzo Musetti nada pudo hacer. Al final del partido elogió a Carlitos admitiendo que "probablemente es el mejor del mundo", y que "en este momento es muy difícil ganarle, especialmente en tierra".

