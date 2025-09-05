El aplastante dato que refuerza a Carlos Alcaraz de cara al US Open si consigue vencer a Djokovic

El murciano se medirá al serbio por novena ocasión en su carrera en busca de una plaza en la final del Abierto de Estados Unidos.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se vuelven a encontrar en las semifinales del US Open. Una nueva edición del choque generacional por excelencia que genera muchísima expectación y esconde un dato decisivo.

En siete de los ocho enfrentamientos que se han producido entre los dos tenistas, el vencedor, ha terminado ganando el torneo.

La única vez que se rompió esta secuencia fue en el Australian Open de este mismo año. En ese torneo Djokovic venció a Alcaraz en cuartos de final pero se retiró lesionado en las semis ante Zverev y el 'Major' se lo terminó llevando Jannik Sinner.

En el cara a cara de estos ocho enfrentamientos el tenista serbio llega con ventaja respecto al murciano: cinco victorias por tres de Alcaraz. Pero Carlos ha sido campeón siempre que ha eliminado a Djokovic.

Ahora afronta la oportunidad de recortar distancias en los duelos directos ante el balcánico y clasificarse para una nueva final a la que llegaría con el añadido de jugar con esta estadística a favor.

Además, la última vez que se enfrentaron, en el pasado Open de Australia, el serbio remontó y se impuso a pesar de tener problemas físicos, y es que Djokovic nunca ha perdido con el de El Palmar en pista dura.

Por tanto, Carlos Alcaraz afronta una semifinal en la que puede recortar distancia en su récord personal contra un tenista que es historia de este deporte. Puede clasificarse para una nueva final de 'Grand Slam' y luchar por conseguir el segundo 'Major' de la temporada, el sexto de su carrera y recuperar el número 1 del mundo. Y puede romper la racha de invicto que acumula el serbio ante el murciano en pista dura. Un partido absolutamente emocionante, decisivo e histórico.