Los dos tenistas lo han dicho. Tanto Carlos Alcaraz como Rafa Nadal han manifestado que estarían encantados de jugar los dobles juntos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero todavía no han hablado sobre ello. Lo ha desvelado el tenista murciano: "No he hablado con él, pero he oído en algunas entrevistas que le gustaría jugar conmigo".

En una entrevista en 'Le Figaro', Carlitos ha dicho que sería un reto "extraordinario": "Representar a tu país en los Juegos es un sueño, por tanto ganar la medalla de oro en los Juegos de París sería extraordinario y constituye mi objetivo principal para 2024".

"Los torneos de Grand Slam y los Masters 1.000 son las prioridades, pero representar a tu país en los Juegos...", reflexiona el número 2 del mundo.

"Espero que los dos estemos preparados en ese momento. No solamente por ganar una medalla a nivel individual o en dobles, sino solo por vivir la experiencia de vivir un dobles con tu ídolo sería un recuerdo que lo guardaría con especial cariño", expresa el tenista murciano.

¿Qué tiene que mejorar en 2024?

Alcaraz conquistó Wimbledon la temporada pasada. Derrotó a Novak Djokovic en la hierba de Londres en una de las finales más espectaculares que se recuerdan. Y para 2024 quiere recuperar el nivel de tenis que mostró en aquella tarde. "Mejorar": ese es su objetivo.

"Tengo muchas cosas que mejorar. Mi tenis es bueno, pero mental y físicamente tengo que mejorar. Tengo 20 años y un gran margen de progresión", dice Carlitos.