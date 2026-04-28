La prensa italiana señala la afición de Alcaraz por el golf como la causante de su lesión en la muñeca

'Eurosport Italia' señala que Alcaraz se ha podido lesionar en la muñeca debido a sus entrenamientos en el golf.

Carlos Alcaraz se lesionó en el Conde de Godó de Barcelona de la muñeca y dijo adiós a la gira de tierra. Primero anunció que no estaría en Madrid y posteriormente comunicó su baja más dolorosa, la de Roland Garros. Allí, en la tierra de París, defendía título y todos los puntos posibles.

En Italia han criticado el estilo de vida de Carlos y han relacionado su pasión por el golf con esa lesión.

Según 'Eurosport Italia', Carlos sufrió esa dolencia en la muñeca derecha por sus constantes entrenamientos en el mundo del golf.

Una crítica directa hacia el tenista español, que nunca ha escondido su pasión por el golf en sus ratos libres.

¿Cuándo volverá Alcaraz?

El objetivo de Carlos Alcaraz es estar listo en la gira de hierba. Primero en Queen's y después en Wimbledon, en la hierba de Londres.

El número 2 del mundo ya ha iniciado su recuperación y ansía estar en un Grand Slam en el que también defenderá título: ganó a Jannik Sinner en cuatro sets.