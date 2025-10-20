Convocatoria de España para las Finales de la Copa Davis: vuelve Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz liderará a España en la fase de grupos de la Copa Davis capitaneada por Ferrer

David Ferrer ha anunciado la lista de cuatro jugadores que compondrán el equipo de la Armada en Bolonia.

El quinto se anunciará una semana antes

Ya se conoce el equipo que representará a España en la Final a 8 de la Copa Davis que se disputará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

El capitán, David Ferrer, lo ha anunciado este lunes en el Consejo Superior de Deportes, destacando el regreso de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers.

Ambos no jugaron en septiembre ante Dinamarca, y les acompañaran en Italia Pedro Martínez y Jaume Munar.

La gran ausencia será la de Alejandro Davidovich, número 18 del mundo, aunque podría ser convocado una semana antes, tal y como ha explicado Ferrer.

"Esperaré hasta el último momento para nominar al quinto jugador. Siempre convoco a cuatro jugadores y espero a un quinto, en un mes pueden pasar muchas cosas. Cuando hay dudas o varios jugadores que puedan estar, prefiero esperar", ha señalado el capitán.

En principio tampoco estarán Roberto Carballés y Pablo Carreño en el debut ante Chequia el jueves 20 de noviembre.

Se prevé un duelo durísimo para España con un equipo compuesto por JiriLehecka, JakubMensik y Tomas Machac, además de Adam Pavlasek, especialista en dobles.

De ganar, la Armada se mediría en semifinales al ganador del duelo entre Argentina y Alemania. El rival de la final saldría de los enfrentamientos entre Francia y Bélgica y de Austria e Italia.