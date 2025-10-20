Ahora

"Siempre es un placer, amigo mío"

Carlos Alcaraz vacila a Sinner: "¡Muy bien, Jannik!"

Tras perder la final del Six Kings Slam, el número 1 del mundo tiró de humor en redes sociales.

Carlos Alcaraz y Jannik SinnerCarlos Alcaraz y Jannik SinnerAgencia EFE

Por segundo año consecutivo, JannikSinner se embolsó los seis millones de euros que da el Six Kings Slam, un torneo de exhibición organizado por Arabia Saudí en Riad, al ganador.

El italiano, que venía de perder la final del US Open contra Carlos Alcaraz, venció en la final al murciano en dos sets algo 'descafeinados'.

Tras el partido, el número 2 del mundo publicó diversas imágenes en redes sociales, aunque seguramente no se imaginaba que el español le vacilaría en comentarios.

"¡Muy bien, Jannik! A la siguiente, golf, esquí y karting", reaccionó Carlitos haciendo referencia a los 'hobbies' de ambos.

"Hagámoslo, siempre es un placer, amigo mío", replicó Sinner, que esta semana jugará el ATP 500 de Viena.

