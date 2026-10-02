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"Es lo más difícil del deporte"

Zverev se sitúa junto a Carlos Alcaraz en el gran debate del tenis

El alemán considera que los Grand Slams deberían seguir siendo al mejor de cinco sets.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en la Laver Cup Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en la Laver CupGetty

En los últimos meses, debido a la carga de partidos, los nuevos torneos y las diversas lesiones que se están dando, se ha hablado mucho sobre el formato de los Grand Slams.

El Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open son los únicos torneos que se juegan al mejor de cinco sets, y hay algunas voces como la de Medvedev que piden que se jueguen al mejor de tres como los Masters 1000 o los ATP 500 o 250.

Antes de su debut en Tokio, Carlos Alcaraz se mostró en contra de esta propuesta asegurando que "mataría" a los 'majors'.

"La belleza de los torneos de Grand Slam es jugar al mejor de cinco sets. Si eliminamos esto, pasamos a competir a tres sets, estamos acabando con el legado de los Grand Slams, estamos acabando con los propios Grand Slams", explicó.

Pues bien, el debate se lo han trasladado a Alexander Zverev, que también se encuentra en Tokio, y el alemán se ha situado del lado del murciano.

"Un Grand Slam es diferente porque jugamos al mejor de cinco sets. Es historia. Es parte de lo que hacemos, de por qué nos preparamos tan a fondo físicamente", ha señalado.

"Es lo más difícil del deporte, jugar al mejor de cinco sets", ha añadido el campeón de Roland Garros y US Open.

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